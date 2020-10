30 leden van OKRA Zeveneken besmet met corona na etentje

Twee weken geleden organiseerde de OKRA-afdeling van Zeveneken, bij Lochristi, een etentje in een restaurant in Lokeren. 45 leden van de vereniging waren erbij. Twee genodigden waren er besmet met corona, bleek later. Meteen zijn ook alle andere mensen getest. 30 OKRA-leden bleken besmet, intussen liggen 7 mensen in het het ziekenhuis met corona.