Aarschotse drankencentrale schenkt deel winst aan cafés en restaurants

Geen inkomsten van cafés en restaurants dus voor de drankencentrale. Toch is de verkoop niet helemaal gekelderd, zegt Tock. "We merken dat de thuisverkoop is gestegen. Mensen kunnen niet meer naar de horeca maar bestellen drank voor thuis. Onze winkel doet het dus beter. We merken dat de verkoop gestegen is met 10 à 15%. En zo kunnen we iets terugschenken aan de horeca die het nu erg moeilijk heeft. Als iedereen elkaar een klein beetje helpt, wordt het voor iedereen ook een beetje aangenamer om deze zware periode door te komen. Mocht ik zelf een horecazaak hebben, zou ik blij zijn dat iemand aan me denkt en steun biedt."