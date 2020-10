Leuvense middelbare scholen stappen over op deeltijds afstandsonderwijs in 2e en 3e graad

"We willen in Leuven de coronacijfers zo laag mogelijk houden en daarom is het belangrijk dat we met verschillende partners slimme maatregelen treffen die een verschil maken en houdbaar en haalbaar zijn voor iedereen", zegt burgemeester Mohamed Ridouani (SP.A). "In Leuven hebben we meer dan 13.000 scholieren die elke dag vanuit de ruime regio naar school komen. Deze leerlingen willen we door gedeeltelijk afstandsonderwijs meer spreiden. Dat moet leiden tot minder contacten, minder drukte op het openbaar vervoer en het openbaar domein, en dus minder verspreiding van het virus. Als we de scholen het hele schooljaar willen openhouden, is dit een noodzakelijke beslissing.”