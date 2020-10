Werkman ontdekt aandoenlijk briefje uit 1941 in Sint-Jacobskerk Antwerpen: "We hadden het niet plezierig in ons leven"

In de Sint-Jacobskerk in Antwerpen heeft een werkman een briefje uit 1941 met een aandoenlijke boodschap ontdekt. Het zat verstopt in een luciferdoosje dat in een sluitsteen was weggemoffeld. "Als deze zoldering nog eens geschilderd zal worden, zullen wij niet meer tot deze aarde behoren", schreven de auteurs destijds neer.