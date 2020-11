Brussels stripmuseum ziet toekomst somber in

"Tijdens de eerste lockdown hebben we onszelf omgetoverd tot een virtueel museum, met heel veel online activiteiten zoals een dagelijks stripnieuws. Dat gaan we nu niet meer kunnen herhalen, zegt Anthoni met spijt. "We gaan nu eerst en vooral de koppen bij elkaar steken en zien wat we kunnen doen. Ik raad de mensen aan om onze onlinekanalen in het oog te houden." Het Brusselse stripmuseum opende zijn deuren op 6 oktober 1989. Het is in normale jaren, met 200.000 bezoekers, één van de toeristische topattracties in onze hoofdstad.