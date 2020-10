Brusselse daklozen krijgen attest van niet-huisvesting: "Voor daklozen is het geen kwestie van keuze"

"We schatten dat er momenteel ruim 4.000 daklozen leven in de 19 Brusselse gemeenten", zegt Marie-Anne Robberecht van de daklozenorganisatie Samusocial. "Maar in de acht opvangcentra die nu open zijn, tellen we maar 1.000 plaatsen. Heel wat mensen moeten dus de nacht op straat doorbrengen". Dat zorgt voor problemen, want als de daklozen de nacht op straat doorbrengen overtreden ze eigenlijk het nachtelijk uitgaansverbod dat in Brussel geldt.