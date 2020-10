Burgemeestersoverleg rand Brussel: “Sluit sport-, cultuur en jeugdcentra in provincie”

De 19 burgemeesters van de rand rond Brussel hebben vanochtend een online vergadering gehouden over de situatie in hun gemeenten. Ook de kabinetschef van de gouverneur was aanwezig, vertelt burgemeester van Hoeilaart Tim Vandenput: “Elke burgemeester heeft zijn of haar visie gegeven. Velen vragen een strengere aanpak, en het sluiten van sport-, cultuur- en jeugcentra en evenementen tot 11 november. Dat zou dan in lijn liggen met de sluiting van de scholen. Alles wat indoor gebeurt in gemeentelijke infrastructuur, moet ook sluiten, pleiten een aantal burgemeesters.”