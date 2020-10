De nummer 2 van het regime van Saddam Hoessein in Irak, Izzat Ibrahim al-Douri, is overleden

Al-Douri was de leider van een van de belangrijkste pro-Saddamgroepen van opstandelingen die in de clinch gingen met de Amerikaanse troepen en het nieuwe Iraakse leger. Hij maakte daarbij vooral gebruik van het ongenoegen van de soennitische stammen die na de val van Saddam de macht verloren hadden aan de sjiitische meerderheid in Irak. Als lid van de Naqshbandi, een van de grootste mystieke soefi-broederschappen in heel de islamitische wereld, smolt hij zijn Arabisch-nationalistische Baath-ideologie samen met de islam, wat Saddam eerder niet deed.

Toen de islamistische terreurgroep IS een groot deel van Noord-Irak onder de voet liep, gebeurde dat grotendeels met de steun van de rebellen van al-Douri. De nederlaag van IS was er dan ook een voor al-Douri, die overigens al eerder ziek was. Met hem verdwijnt de laatste grote medestander van het regime van Saddam Hoessein.