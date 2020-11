Zottegemse vzw zoekt vrijwilligers voor De Warmste Week: "Help een droom uitkomen"

De vzw lanceert in het kader van De Warmste week een oproep: '#Ilovekicks'. "Veel mensen hier bij ons hadden dromen in hun gewone leven. Maar door hun beperking zijn die dromen niet meer zo gemakkelijk te doen uitkomen", legt Browaeys uit. "We hebben een aantal cliënten die graag eens op een circuit zouden willen racen in een race-auto. Er is hier ook iemand die graag eens een death ride zou willen meemaken of vliegen in een sportvliegtuig."