Delta Air Lines zette al 460 mensen op zwarte lijst wegens weigeren mondmasker

Sinds 4 mei zijn passagiers bij het Amerikaanse Delta Air Lines verplicht om een mondmasker te dragen aan boord, om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

"Momenteel hebben we 460 mensen op onze zwarte lijst gezet wegens het niet naleven van ons mondmaskerbeleid", aldus CEO Ed Bastian in de mededeling. De mondmaskerplicht is een van de maatregelen die Delta Air Lines ingevoerd heeft wegens de coronacrisis. Zo worden ook de middelste zetels op de vliegtuigen onbezet gelaten en wordt er extra ingezet op het reinigen van de toestellen.

In een mededeling in augustus had Delta Air Lines laten weten dat toen zowat 270 mensen op de zwarte lijst geplaatst waren wegens het niet dragen van een mondmasker aan boord.