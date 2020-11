Drive-in testcentrum voor corona in Tervuren

"We verwachten tegen midden november een nieuwe piek van mensen die zich aanbieden voor een coronatest", zegt dokter Dirk Devroey. "Daarom willen we nu al voorbereid zijn. Het testcentrum zal komen op het terrein van het voormalige kantoor van de FOD Financiën, in de buurt van het Afrikamuseum. Het zal een drive-in worden; je zal dus niet uit je auto moeten stappen. Dat heeft als grote voordeel dat er niet telkens een wachtzaal of kabinet moet ontsmet worden", duidt Dirk Devroey. "Per dag zouden tussen de 300 en 400 testen kunnen gebeuren. We zoeken nu volop naar personeel om het centrum te bemannen."