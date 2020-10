Farma- en chemiesector blijft aanwerven, ondanks coronacrisis

Dit jaar zullen 7 op de 10 chemie- en farmabedrijven evenveel of zelfs meer aanwervingen doen dan initieel voorzien was. Het totaal aantal aanwervingen blijft op 3.200, evenveel als vooropgesteld in het begin van het jaar, voor de uitbraak van de pandemie. Al verschilt de situatie van bedrijf tot bedrijf, zegt de sector. Ruim een kwart van de ondernemingen plant wat meer mensen in dienst te nemen, 30 procent zal iets minder rekruteringen doen.

De sector telt op dit moment ook 983 openstaande vacatures. Voor een derde van die jobaanbiedingen is geen specifieke werkervaring vereist. Technisch TSO-talent blijft gegeerd, vooral onderhoudstechnici, kunststofverwerkers en procesoperatoren.

De rest van de vacatures is bestemd voor technisch en wetenschappelijk talent met een hoger opleidingsniveau. Het gaat om professionele bachelors uit studierichtingen als Elektromechanica, Biotechnologie en Chemie. Bij masteropleidingen zijn vooral ingenieurs en wetenschappers in trek.

De onzekere economische situatie maakt ondernemingen wel voorzichtig in hun prognoses voor volgend jaar, al houdt een groot aantal vast aan het voorziene aantal rekruteringen.