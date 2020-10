Gaat ook Vlaanderen voor strengere maatregelen? Morgenavond extra ministerraad

Vandaag lijkt hij zijn koers enigszins bij te sturen. "De cijfers blijven ongunstig evolueren en de voorbije uren hebben de virologen bijkomende adviezen geformuleerd. Ook de gouverneurs signaleren dat er lokaal bijkomende problemen opduiken", laat Jambon weten. "We volgen de ontwikkelingen van uur tot uur op en zullen alles blijven doen wat nodig is om de verdere verspreiding van het virus in te dijken."

Vanmorgen zaten de burgemeesters van de gemeenten uit de Vlaamse Rand rond Brussel bijeen. Zij zijn vragende partij voor strengere maatregelen, maar volgens burgemeester Tim Vandenput (Open VLD) van Hoeilaart zijn ze het onderling niet eens over welke maatregelen nodig zijn. Alle sportieve en culturele evenementen verbieden? Een avondklok invoeren? De burgemeesters kijken naar de provinciegouverneur voor antwoorden. Gouverneur Jan Spooren laat weten dat hij morgen samenzit met de burgemeesters uit zijn provincie.

Ook in West-Vlaanderen weerklinkt de roep om verstrenging luider. Provinciegouverneur Carl De Caluwé overlegt vandaag nog met de West-Vlaamse burgemeesters. Ook hier wordt gedacht aan de invoering van een avondklok, horen we.

In Oost-Vlaanderen is er ook overleg tussen gouverneurd Carina Van Cauter en de burgemeester over eventuele bijkomende maatregelen.

Bekijk hieronder het gesprek met Tim Vandenput (Open VLD) in "Het Journaal".