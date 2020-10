Geluidsschermen langs de ring in Wezembeek-Oppem en Kraainem nog maar net geplaatst en al beklad met graffiti

Ook de Kraainemse burgemeester Bertrand Waucquez (Kaainem-Unie) vindt het een lastige situatie: "De lawaaimuren zijn uiteraard absorberend, er zitten overal gaatjes in die het geluid absorberen. Het wordt een heel moeilijke klus om die te gaan kuisen. Dat gaan we dus nog moeten bekijken, al is het ook geen optie om alles te houden zoals het is. In deze coronatijden zijn de politiemiddelen beperkt. Het inzetten van camera's is eventueel een optie, maar dat moet nog verder worden besproken."