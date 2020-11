Gemeente Lennik schrapt alle activiteiten, ook voor kinderen

Hoewel er nu al federale en Vlaamse maatregelen zijn, en morgen mogelijk specifiek voor Vlaams-Brabant, wil De Knop niet langer wachten. "We gaan voor duidelijkheid. Daarom worden alle sportwedstrijden, trainingen, en jeugdwerk stopgezet tot 19 november. Ook de scouts, chiro en KLJ moeten even de deuren sluiten. Die maatregelen, daar word ik niet warm van. Maar dit is wat we moeten en kunnen doen om het tij te keren in Lennik." Afhaal van versnaperingen of drankjes om de clubkas te spijzen, is wel nog toegelaten voegt ze toe.

Ook het onderwijs zou volgens De Knop net als in Wallonië de deuren moeten sluiten. "We moeten nu echt alles op alles zetten, zodat het virus zich niet verder kan verspreiden," stelt de burgemeester.