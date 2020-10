Gouverneur van Antwerpen Cathy Berx: "Het is 5 over 12, tijd voor zeer verregaande maatregelen"

Volgens dokter Meyfroidt moeten we durven kijken naar het onderwijs. "Het was nobel om het zo lang mogelijk open te houden. Ik stond daar helemaal achter en het onderwijs is belangrijk, maar nu zitten we in een rampscenario", zegt hij. "Nu proberen we geen golfje meer te controleren, maar we zitten in iets wat we met grote middelen moeten neerslaan."