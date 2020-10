Heilig Hartziekenhuis Mol neemt opnieuw patiënten op

Het ziekenhuis kan opnieuw patiënten opnemen die zich aanmelden op de spoedafdeling en wordt ook opnieuw verbonden met de 112-centrale. Door de tijdelijke opnamstop heeft het ziekenhuis extra personeel kunnen vrijmaken.

De afdeling geriatrie blijft voorlopig nog in quarantaine, daar is dus ook geen bezoek toegelaten. "Ook op de andere afdelingen wordt de bezoekregeling nog strenger", zegt directeur Ivo Jacobs. "We vragen sowieso aan de mensen om niet op bezoek te komen. Wie langer dan 5 dagen in het ziekenhuis ligt, mag wel bezoek krijgen, maar op afspraak."

Omdat patiënten werden doorverwezen naar andere ziekenhuizen in de Kempen, hadden die het afgelopen weekend extra druk. Die druk zal nu toch een beetje afnemen.

Jacobs doet ook een oproep om de komende tijd onze nauwe contacten te beperken, "hoe moeilijk dat ook is".