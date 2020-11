Het Berrefonds wil tegen december meer dan 2000 zelf gebreide sjaals verzamelen

Het Berrefonds is een vzw die 11 jaar geleden in Antwerpen werd opgericht voor gezinnen die een kind(je) verliezen. Jaarlijks deelt de organisatie meer dan 1.250 gratis koesterkoffers uit via ziekenhuizen, begrafenisondernemers, politiediensten en andere zorgprofessionals.

In december organiseren ze voor het eerst een Koesterweek.

"Aan iemand die rouwt, wil je vooral een dikke knuffel geven en zeggen dat je er bent voor die persoon", vertelt Christine Vandenhole, directeur van het Berrefonds op Radio 2 Antwerpen. "Dat heeft ons geïnspireerd om in coronatijden een ander soort van knuffel te bedenken. Zo zijn we op het idee gekomen om aan iedereen die handig is te vragen een sjaal te breien, haken of naaien. Die sjaal nemen we dan mee tijdens onze koesterweek om uit te delen."