Hevige corona-uitbraak in WZC Sint-Jozef in Gent: 51 mensen positief

“De echte uitdaging is nu om met een uitgedund personeelsbestand goed werk te blijven leveren”, benadrukt Banneel. Door de uitbraak werd onmiddellijk het noodplan, dat tijdens de 1e golf werd uitgewerkt, geactiveerd. Maar nu zal men toch heel goed moeten puzzelen. “Deze uitbraak is een crisis die ons op alle vlakken op de proef stelt, uiteraard organisatorisch maar ook ethisch”, aldus algemeen directeur Wouter Sonneville. “Hoe gaan we om met afzondering voor personen met dementie? Hoe grijpen we in op de bezoekregeling en wat heeft dit als gevolg voor de cliënt en zijn netwerk? Laten we besmette medewerkers al dan niet werken?”