Op zoek naar hoop in bange dagen grijpen mensen soms terug naar oude tradities. Zo valt het op dat meer mensen dan gewoonlijk in kerken en kapellen een kaars gaan aansteken. En dat is dan vaak een noveenkaars, zo'n grote kaars die 9 dagen en nachten brandt. "Het Journaal" wilde er meer over weten en ging naar het Begijnhof in Brugge waar de verkoop in de lift zit. Hierboven kan je de reportage van onze ploeg bekijken.