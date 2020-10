Huisartsen van Geneeskunde voor het Volk protesteren in ondergoed: "Regering laat ons in de kou staan"

In Hoboken hebben huisartsen van Geneeskunde voor het Volk aan hun groepspraktijk aan de Commandant Weynsstraat vanmiddag een protestactie gehouden om meer steun te vragen voor het personeel in de zorg. De dokters vinden dat de overheid de artsen, verpleegkundigen en het zorgpersoneel tijdens deze coronacrisis in de kou laat staan en hen onvoldoende steunt. Daarom voerden zij ook symbolisch actie in hun ondergoed.