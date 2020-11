Extra "Gentse Feesten"-vuilnisbakken tegen coronavuil in Gentse binnenstad

Om te voorkomen dat de stedelijke vuilnisbakken opnieuw uitpuilen en afval daardoor op straat belandt, gaat Ivago morgen tot 15 extra vuilniskorven plaatsen op drukke plekken in Gent. "De korven zijn voorzien van een vlagje en worden normaal ingezet tijdens noodsituaties of grote evenementen, zoals de Gentse Feesten. Vanaf morgen kan je ze terugvinden in de winkelcentra en de voetgangerszone. Op deze manier hopen we dat er minder zwerfafval op straat komt te liggen"

Daarnaast gaat Ivago de vuilnisbakken ook extra legen. "We gaan aan de ochtendploeg vragen om de vuilniskorven kort na de middag nog even te legen, zodat we zonder problemen de namiddag en de avond doorkomen." Door corona zijn ze genoodzaakt om hun dienstverlening terug te schroeven en de namiddag- avondploeg tijdelijk stil te leggen. Zo blijft er steeds gezond personeel beschikbaar om de huisvuilophaling en openbare netheid te garanderen.