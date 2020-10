Kempense ziekenhuizen trekken aan de alarmbel: "We hebben nu al coronabedden te kort"

"De situatie is ernstig en kritiek in de Kempen. Op dit moment is 81 procent van de bedden voor COVID-patiënten op intensieve zorg gevuld. Bij de niet-intensieve COVID-patiënten zitten we aan een overbezetting van 106 procent. Dat wil zeggen dat er dus nu al bedden te kort zijn", zegt Rudi Van Ballaer van Ziekenhuisnetwerk Kempen in Start Je Dag. "Het was bovendien een zeer druk weekend voor onze ziekenhuizen. Na de corona-uitbraak in het ziekenhuis in Mol zijn alle dringende opnames daar doorgeschoven naar de ziekenhuizen van Herentals, Geel en Turnhout. Vanmiddag weten we of Mol opnieuw patiënten mag opnemen. Dat zou de druk wat kunnen verlichten in ons netwerk."