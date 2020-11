Kerken Meerhout en Laakdal willen zee van brandende kaarsen: "Troostplekken voor wie niet fatsoenlijk afscheid kon nemen van geliefde"

De parochies van Meerhout en Laakdal roepen iedereen op om tijdens de Allerheiligenperiode een kaarsje te komen branden aan een kerk of een kapel in een van beide gemeenten. Met de zee van brandende lichtjes willen ze mensen die iemand verloren zijn in deze coronaperiode een hart onder de riem steken. "Iemand verliezen is verschrikkelijk en in deze tijden is het extra zwaar", klinkt het.