Kernwapens worden binnenkort illegaal: te mooi om waar te zijn?

Honduras ratificeerde als 50e land het Verdrag voor het Verbod van Kernwapens. “Het wat?”, vraagt u zich begrijpelijk af. Het Verdrag voor het Verbod van Kernwapens krijgt weinig aandacht in onze publieke ruimte, onterecht. Na decennialang voorbereidend werk van de International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) nam een overweldigende meerderheid van landen – 122 om precies te zijn – dat Verdrag aan in 2017 in het kader van de Verenigde Naties. ICAN mocht dat jaar geheel terecht de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst nemen. De inhoud is voor de hand liggend: de tekst verbiedt het gebruiken, ontwikkelen, testen, verwerven, opslagen, bezitten en verkopen van nucleaire wapens. Inderdaad, kernwapens moeten geheel en volledig de vuilbak in.