Kinderen kunnen niet naar school en mogen niet naar grootouders: wat zijn je opties dan?

Eerst en vooral kunnen scholen en/of lokale besturen in theorie altijd noodopvang aanbieden. Maar dat gebeurt niet altijd, en is uiteraard ook niet altijd een optie als een groot deel van het personeel niet beschikbaar is. Wel zijn er op sommige plekken tijdens de schoolvakanties, zoals de herfstvakantie, nog jeugdkampen of andere activiteiten. Die kunnen in bepaalde omstandigheden nog doorgaan.

Kan je kind nog ergens anders terecht? Grootouders worden in elk geval dus afgeraden. In principe is het niet verboden om een ander familielid of een vriend in te schakelen. De federale regering riep afgelopen vrijdag op om sociale contacten te beperken. Maar in de theorie mag iedereen wel naast je gezin nog één persoon hebben waarmee je nauw contact hebt. Deze persoon zou het kind dus kunnen opvangen. De regering voegde er wel aan toe dat er extra omzichtig omgegaan moet worden met risicopatiënten. Het gaat dan om mensen die ouder zijn, al een zwakke gezondheid hebben of bijvoorbeeld zwaarlijvig zijn. Maar virologen lijken in het algemeen niet te vinden voor het idee om iemand anders je kind te laten opvangen. "Blijf de komende dagen binnen en in je bubbel", zei viroloog Steven Van Gucht nog. Mocht dat dus kunnen, zoek dan een oplossing binnen het eigen gezin, leek hier dus de boodschap.