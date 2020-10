Kunstenaar Piet Stockmans is 80 geworden: porselein op de kaart gezet

Pieter Stockmans heeft al een mooi palmares om op terug te blikken; in 1988 ontving hij de Staatsprijs voor de beeldende kunst. In 1995 was hij Cultureel Ambassadeur van Vlaanderen. In 1996 ontving hij de prestigieuze Red Dot Award en twee jaar later nam hij de Henry Van de Velde-prijs in ontvangst voor zijn hele oeuvre.

Stockmans heeft zeker ook nog plannen voor de toekomst, al zijn er bij die wat luguber zijn. Want momenteel is hij bezig zijn eigen doodskist te ontwerpen.