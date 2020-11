Leietheater Deinze reorganiseert voorstellingen na verstrenging coronaregels in cultuursector

Het Leietheater in Deinze moet door de verstrenging van de coronamaatregelen sommige voorstellingen afgelasten omdat al te veel mensen een ticket hebben gekocht. Die voorstellingen worden dan later in het seizoen geprogrammeerd op verschillende data zodat iedereen die een ticket heeft gekocht de voorstelling kan zien. Die mensen zullen dan de kans krijgen hun ticket op de nieuwe datum te gebruiken. Als dat niet mogelijk is, krijgen ze hun geld terugbetaald.