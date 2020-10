Huisartsen vragen KU Leuven om studenten even helemaal thuis te laten: "Het is geen klein brandje meer"

"Dit is geen verwijt", onderstreept de dokter. "Het is een vaststelling, en die geeft aanleiding tot mijn vraag. Het zou echt beter zijn als de studenten even uit Leuven wegblijven. Maar voor alle duidelijkheid: onze aanbevelingen gelden voor iedereen. Besef dat op dit moment jouw hulpverlener erg moe aan het worden is. Als we willen gaan voor een duurzaam welzijn, ook na de coronacrisis, geef je hulpverlener dan nu even adempauze", besluit Charlier.