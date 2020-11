Leuvense OHL-stadionomroeper aan het werk in leeg stadion: "Goal roepen duurt nu slechts 30 seconden"

Het had een uitbundig feest kunnen zijn aan Den Dreef in Leuven dit weekend. De spelers van Oud-Heverlee Leuven hakten er zowaar Club Brugge in de pan. Alleen was corona de spelbreker en werd de overwinning door de supporters thuis gevierd. Wel was vaste omroeper Dirk Reekmans aanwezig in het stadion.

"Publiek of geen publiek, wij moeten aanwezig zijn", zegt Reekmans op Radio 2 Vlaams-Brabant en Brussel. "Zou er iets gebeuren in het stadion, dan moet ik dat omroepen. Ook al is er geen publiek, er zijn toch nog wel een aantal mensen aanwezig in het stadion. Dus ik moet hen kunnen waarschuwen als er iets is."