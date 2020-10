Huisvestingsmaatschappijen in Limburg willen 13.000 woningen uitrusten met zonnepanelen

Acht van de negen 9 Limburgse huisvestingsmaatschappijen willen hun huurhuizen uitrusten met zonnepanelen. Onder meer Ons Dak in Maaseik. "Wij verhuren momenteel zo'n 2.100 woningen in de regio en 1.300 daarvan willen we uitrusten met zonnepanelen", vertelt directeur Koen Van den Bruel. "Voor de appartementen zijn we het nog aan het bekijken. Dat is complexer omdat er meerdere woningen onder een dak zitten. De oppervlakte van het dak moet groot genoeg zijn." Door de zonnepanelen zal de huurprijs stijgen. "Dat zal maximum 30 euro zijn, maar de huurders verdienen dat bedrag terug, want hun elektriciteitsfactuur zal dalen."