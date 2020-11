Meer coronatests in test- en triagecentrum Zuidoostrand Antwerpen: "Resultaten binnen de 24 uur"

Inwoners van zeven gemeenten in de Antwerpse Zuidrand kunnen voor een coronatest al een tijdje terecht in het test- en triagecentrum van het Sint-Jozefziekenhuis in Mortsel. Vanaf vandaag wordt de werking daar wat aangepast. De ingang komt op een andere plek, aan de Molenstraat in Mortsel. Ook wordt de administratie vereenvoudigd en zullen er meer testen worden afgenomen. Het centrum breidt uit naar 190 testen per dag, dat moet het werk voor de huisartsen verlichten.