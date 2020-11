Middelbare school Edegem reageert op verlengde herfstvakantie: "Ongerust dat sommige leerlingen extra leerachterstand zullen oplopen"

De verlenging van de herfstvakantie komt niet als een complete verrassing. "We hadden er al rekening mee gehouden omdat het in Wallonië eerder al was beslist", zegt directeur ad interim Ive Pissens van het OLVE-college in Edegem. "De aanpassing valt nog redelijk mee, maar het blijft wel afwachten wat er op ons zal afkomen, want dit is wel een drastische aanpassing."