NASA ontdekt water op zonovergoten oppervlak van de maan

Water is een kostbare hulpbron in de ruimte en een sleutelingrediënt van leven zoals wij het kennen. Of het water dat SOFIA nu ontdekt heeft, makkelijk toegankelijk is voor gebruik als een hulpbron, is nog niet duidelijk. De NASA is erop gebrand alles te weten te komen over de aanwezigheid van water op de maan voor ze een vrouw en een man naar het maanoppervlak zal sturen in 2024 en er een duurzame menselijke aanwezigheid zal opzetten tegen het einde van het decennium in het kader van haar Artemis-programma.



De resultaten van SOFIA bouwen voort op jaren van eerder onderzoek naar de aanwezigheid van water op de maan. Toen de Apollo-astronauten voor het eerst terugkeerden van de maan in 1969, dacht men dat de maan volkomen droog was.

Een aantal missies in de laatste 20 jaar bevestigden dat er ijs aanwezig was in kraters aan de polen van de maan die permanent in de schaduw lagen. Ondertussen bekeken andere Amerikaanse missies, de Indiase Chandrayaan-1 en de op aarde gevestigde Infrared Telescope Facility van de NASA het oppervlak van de maan en vonden ze aanwijzingen voor de aanwezigheid van waterstof in de zonniger regionen. Maar die missies waren niet in staat om uit maken in welke vorm de waterstof aanwezig was, H2O of OH.

"Voorafgaand aan de waarnemingen van SOFIA wisten we dat er een of andere vorm van waterstof aanwezig was", zei Casey Honnibal, de belangrijkste auteur van de studie over de SOFIA-waarnemingen, haar doctoraatsthesis, die nu gepubliceerd is. "Maar we wisten niet hoeveel ervan daadwerkelijk watermoleculen waren - zoals we elke dag drinken -, als die er al waren, of eerder iets zoals ontstopper." (In ontstopper zitten namelijk vaak OH-ionen.)

SOFIA bood een nieuwe manier om naar de maan te kijken. De aangepaste Boeing 747SP waarin het observatorium met een 2,7 meter telescoop zit, vliegt voor zijn waarnemingen in de stratosfeer tussen 11,5 en bijna 15 kilometer hoog en komt daardoor boven 99 procent van de waterdamp in de atmosfeer uit, waterdamp die infrarood licht blokkeert.

Met zijn Faint Object infraRed CAmera for the SOFIA Telescope (FORCAST) was SOFIA in staat om de specifieke golflengte die uniek is voor watermoleculen, 6,1 micron of micrometer, op te pikken, en SOFIA ontdekte een behoorlijk verbazende concentratie ervan in de zonovergoten Clavius-krater.