Nieuwe uitbraak van coronavirus in China: 4,7 miljoen inwoners van Kashgar worden getest

Hoe het virus in Kashgar terechtgekomen is, is niet duidelijk. Kashgar ligt in de regio Xinjiang (vroeger Chinees Turkestan) in Centraal-Azië en was in de zomer ook al eens getroffen. Omdat Kashgar niet zo ver van de westelijke grens van China ligt, zou de besmetting ook kunnen komen vanuit buurlanden Pakistan of de Centraal-Aziatische republieken Kirgizië, Tadzjikistan of Kazachstan.