Ninove wil stewards aan schoolpoort om jongeren te wijzen op coronaregels

“Het is een aanbeveling die we doen als stadsbestuur”, verduidelijkt De Jonge. “Het is niet bindend. Het is de bedoeling dat zo’n steward iemand vanuit de schoolorganisatie is. Wij voorzien daar voorlopig ook geen middelen voor. Het kan zijn dat we daar later op terugkomen, maar het lijkt ons een kleine moeite om tijdens deze coronatijd extra toezicht te voorzien.”