Ondanks coronabesmetting begeleidster blijft buitenschoolse opvang van Zonnebeke open

Gisteren werd beslist dat de herfstvakantie dit jaar met 3 dagen wordt verlengd. Net zoals in Wallonië zal ook in Vlaanderen de herstvakantie duren tot en met 11 november. "Het moet ervoor zorgen dat het aantal besmettingen in de scholen daalt en daarnaast biedt het ook wat ademruimte aan de leerkrachten die nu volop moeten inspringen voor de collega's die thuis in quarantaine zitten", zegt minister Ben Weyts (N-VA).