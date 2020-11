"Pamperpunten" in Heist-op-den-Berg zamelen niet-gebruikte luiers in: "Extra ondersteuning voor mensen in armoede"

"De armoedecijfers in Heist-op-den-Berg stijgen en we merken dat mensen in armoede het soms moeilijk hebben om aan deze producten te geraken. Wegwerpluiers zijn best duur en je hebt er ook best veel nodig. Het is dus een extra ondersteuning voor mensen die er nood aan hebben", vertelt schepen van Armoedebestrijding en Kinderzorg, Kelly Van Tendeloo (SP.A).