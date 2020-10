Parkeerproblemen in Drongengoedbos: "Coronawandelaars parkeren liever in het bos dan aan de rand"

“Verder denk ik dat mensen zich er ook niet voldoende van bewust zijn dat er verschillende wandelroutes in het Drongengoedbos zijn”, zegt Van Meulebroeck nog. “We hebben zelfs meerdere ingangen, dus in principe moet niet iedereen op hetzelfde punt toekomen. We zullen dus ook extra moeten inzetten op het bekend maken van de andere routes. Een grote parking in het midden van bos is in ieder geval geen optie. Het gebied vraagt ervoor om verkeersluw te zijn. Daarnaast willen we fietsers en wandelaars ten volle laten genieten van het gebied zelf.”