Politie LRH roept op: hou je ook in het weekend aan de coronaregels

"Door de week heeft men zich er redelijk goed aan gehouden", zegt Dorien Baens van politie LRH. "Maar in het weekend begonnen de feestjes en de onnodige verplaatsingen. We willen vragen dat mensen zich toch aan de regels houden, want dat is echt belangrijk." Elke dag zijn er sowieso 3 à 4 extra patrouilles op de baan in de zone. Als dat niet volstaat, zullen er nog extra patrouilles ingezet worden.