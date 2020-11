Directeur basisschool Brugge: “Ik ben blij met verlenging vakantie, op 2 dagen gaan ze geen leerachterstand oplopen”

“Ik kan die beslissing alleen maar toejuichen”, reageert de schooldirecteur. “Wij begonnen al door onze voorraad vervangleerkrachten te zitten. Het werd tijd om enkele mensen op adem te laten komen. De medewerkers van de scholen en de CLB’s kunnen het echt wel even gebruiken.”

Slosse heeft gisterenavond nog geen reacties gehoord van ouders en leerkrachten. “Het is afwachten wat de reacties gaan zijn van de ouders straks, maar ik denk dat er begrip zal zijn, want het gaat over de volksgezondheid.”