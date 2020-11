Inwoners Roeselaarse wijk "Groenpark" bellen naar elkaar om eenzaamheid te bestrijden

Initatiefnemer Thierry Bouckenooghe lanceert het plan om elkaar één keer per week te telefoneren over koetjes en kalfjes en zo de eenzaamheid terug te dringen. "Vrijwel niemand die zich eenzaam voelt, komt daarvoor uit. Op eenzaamheid rust een taboe. Zeker ook in het Groenpark. Wij hebben de volgende vragen gesteld: wie wil er eventueel iemand opbellen? En wie wil er opgebeld worden? Een wekelijks gesprek over koetjes en kalfjes kan van pas komen. Zeker nu de winter voor de deur staat. Ik denk dat het een hele harde periode zal worden en dat we elkaar echt zullen moeten steunen."

Thierry Bouckenooghe zoekt nog bellers in de wijk en hoopt dat wat zij doen een inspiratie mag zijn voor andere plaatsen, om een soortgelijke campagne op te zetten.