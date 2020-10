Oost-Vlaamse procureur Johan Sabbe geschorst voor "ongepast gedrag" ten opzichte van vrouwelijke chauffeur

Afgelopen zomer kwam aan het licht dat er een tuchtonderzoek liep tegen de Oost-Vlaamse procureur Johan Sabbe. Een vrouw die een tijd als chauffeur voor de magistraat had gewerkt, beschuldigde hem van "ongewenst en ongepast" gedrag. Sabbe is onder meer bekend omdat hij jarenlang hormonenmagistraat was. Begin juli werd hij meteen voorlopig voor 3 maanden geschorst.

Uit onderzoek bleek dat Sabbe enkele expliciete berichten en een "persoonlijke" foto stuurde naar de vrouwelijke chauffeur. Volgens Sabbe zelf is er niks tegen de wil van de vrouw gebeurd. Hij verwees in de rechtbank ook naar chatconversaties tussen hen. Maar de tuchtrechtbank spreekt van ongepast gedrag. De rechtbank kan zich niet uitspreken over eventueel strafrechtelijke inbreuken, maar "het gedrag heeft de waardigheid van zijn ambt aangetast", klinkt het. Daarom besliste de tuchtrechtbank om een schorsing van 6 maanden op te leggen, waarvan 3 maanden met uitstel.