Politie regio Kortrijk: "Steeds meer agenten vallen uit door corona"

Deze ochtend houdt de politiezone een vergadering. Het zou kunnen dat er na het weekend nog nieuwe besmettingen zijn, of dat er net meer agenten opnieuw beschikbaar zijn. "We gaan bekijken hoe we onze patrouilles gaan organiseren. Want we hebben wel genoeg mensen nodig, om de regels verder te kunnen handhaven en de veiligheid voor de mensen te garanderen", besluit De Tavernier.