Ter Groene Poorte in Brugge: "Een leerling verliezen is altijd moeilijk, maar nu mogen we elkaar zelfs niet vastpakken"

Een meisje van 17, uit de bakkersopleiding van Ter Groene Poorte, is vrijdag door haar moeder om het leven gebracht. Daarna stapte de moeder zelf uit het leven. "De verslagenheid op school is enorm groot", zegt Iris Cornette, algemeen directeur van de school. "Het is een zware klap voor de andere leerlingen en ook voor de leerkrachten. Het was een zeer fijne en zeer vriendelijke leerlinge. Het is op dit moment nog heel onwezenlijk wat er is gebeurd."

Deze ochtend werden de klasgenoten opgevangen door een speciaal "rouwteam" van collega's. Directeur Cornette was er ook bij. "We hebben een mooie herdenking gehouden, met foto's en muziek. We hebben op school een stiltemonument en daar hebben we bloemen neergelegd. We hebben ook een wandeling gedaan en witte linten in een boom gehangen." Ook de andere klassen hebben tijdens het eerste lesuur stilgestaan bij de gebeurtenis.

