Tom Vandenkendelaere (CD&V) volgt Kris Peeters op in het Europees Parlement

Verwacht wordt dat Vandenkendelaere, die eerste opvolger was bij de Europese verkiezingen, rond de jaarwisseling zijn zetel zal opnemen in het Europees Parlement, waarvan hij al lid was van 2014 tot 2019, in opvolging van Marianne Thyssen.

Normaal gezien wordt Kris Peeters rond de jaarwisseling vicevoorzitter van de Europese Investeringsbank (EIB). Hij is daarvoor voorgedragen door de federale regering Als zijn nominatie wordt aanvaard, moet hij het Europees Parlement verlaten, omdat die functie onverenigbaar is met die van vicevoorzitter van de EIB.

Tom Vandenkendelaere is sinds oktober 2019 schepen in Roeselare, toen zijn partijgenote Nathalie Muylle federaal minister werd.