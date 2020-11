Verlenging herfstvakantie: basisschool Munkzwalm voorziet opvang kinderen van ouders in zorgsector

"Wij hebben heel veel begrip voor mensen die in de zorgsector werken en niet thuis kunnen blijven", zegt directeur van de school Geert Wildemeersch. Het is niét de bedoeling dat alle kinderen opgevangen worden op school tijdens die extra dagen herfstvakantie. De maatregel is er specifiek voor de kinderen wiens ouders in de zorgsector werken: "We kunnen niet te veel kinderen toestaan, anders is er weer extra besmettingsgevaar."