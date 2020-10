Vier verdwenen middeleeuwse dorpen gevonden in wat ooit de Zuiderzee was

Door een samenloop van vloeden en stormen verdween in enkele honderden jaren het meeste land in het gebied en werd het open zee, de Zuiderzee, zei Van Popta. Nagele, Marcnesse en Veenhuizen verdwenen, terwijl Urk en Schokland zich nog net konden handhaven.

De eilanden Urk en Schokland waren ooit vele malen groter dan wat er van overgebleven is. Van die verdwenen delen van de eilanden zijn nog steeds restanten terug te vinden in wat vroeger de zeebodem was, namelijk dijken, sloten en terpen, kunstmatige woonheuvels.

Van Popta heeft nu wel ruwweg een idee waar de verdwenen nederzettingen zich bevonden kunnen hebben, maar verder onderzoek, onder meer van historische kaarten en andere historische bronnen, is nodig om de ligging nauwkeuriger te bepalen. Dan zou men op die plaatsen vervolgonderzoek kunnen uitvoeren.

Veel van de archeologische resten in wat nu de Noordoostpolder is, zijn vernietigd door landbouw en herinrichtingsplannen. Wat er nu nog rest is voortaan beschermd, dankzij het onderzoek van Van Popta. Boeren mogen nog maar 30 centimeter diep ploegen en voor er gebouwd wordt in het gebied, moet er nu eerst onderzoek gebeuren.

Van Popta hoopt dan ook volgend jaar meer gericht onderzoek te kunnen doen naar de verdwenen dorpen. Eerst moet hij wel eind deze maand nog zijn doctoraatsthesis 'When the shore becomes the sea" verdedigen. Maar hij heeft er alle vertrouwen in dat dat wel los zal lopen, zo verzekerde hij aan Omroep Flevoland.

