Viroloog Steven Van Gucht over de slechte cijfers: "Ook in Vlaanderen brandt het, moeten nu meteen iets doen"

Ook hij wil niet wachten tot we een eventueel effect van de maatregelen zien. “In het Engels hebben ze een mooie uitdrukking: the window of opportunity is closing. Het venster dat we nog hebben, is aan het sluiten. Momenteel liggen er 757 patiënten op intensieve zorg, dat aantal verdubbelt nu om de 8 dagen. Over iets minder dan 14 dagen liggen er dus 2.000 patiënten op intensieve zorg en dat is onze maximumcapaciteit. We hebben dus twee weken. Elke maatregel vraagt tien dagen de tijd vooraleer we een effect merken. Als we iets doen, moet het nu meteen”, smeekt Van Gucht.