Vlaamse regering past verliezen Brugse musea bij: "We krijgen 2,8 miljoen euro uit het noodfonds"

De coronacrisis heeft een grote impact op de geraamde inkomsten van de musea. “De lockdown alleen al zorgde voor een verlies aan inkomsten van 1,6 miljoen euro”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). “In de maanden na de heropening zagen we het aantal bezoekers licht stijgen, maar lang niet genoeg om de geraamde inkomsten te benaderen. Daarenboven kan er door de veiligheidsmaatregelen maar een beperkt aantal bezoekers tegelijk in onze musea binnen. Voor het Belfort bijvoorbeeld betekent dat een daling van het aantal bezoekers met 750 per dag. Gelukkig waren er de tentoonstellingen "Van Eyck in Bruges" en "Memling Now". Die 2 exposities trekken wel nog volk naar onze stad.”